Deze architectenwoningen in het Antwerpse staan momenteel te koop

Schilde / Boom / Kapellen / Putte-Kapellen - Architectuurfans krijgen in Ranst een unieke kans, want sinds kort staat de witte Villa Van den Branden, in 1962 ontworpen door architect Renaat Braem, te koop voor 745.000 euro. Het gaat om een beschermd gebouw waar je, gelukkig maar, niet zomaar eender welke veranda tegen mag bouwen. Maar niet alle unieke architectenwoningen zijn beschermd. Om ervoor te zorgen dat parels van ons architecturale erfgoed in de juiste handen terechtkomen, richtte Frederic Rozier met enkele vrienden de gespecialiseerde vastgoedsite Architectenwoning.be op, zodat liefhebbers van design en bouwkunst heel gericht kunnen zien welke huizen met een bijzondere architecturale waarde momenteel op de vastgoedmarkt zijn. Hoe is het om in een architectenwoning te wonen? En hoe is het om er afscheid van te nemen? Willemijn (73) en Frank (77) Hiemstra uit Schilde zitten in die laatste fase. Ze gaan kleiner wonen.

In de Leeuwerikendreef in Schilde, vlak bij de grens met Zoersel, staat een villa met een opvallend bol dak. Het was een van de eerste huizen in deze stijl die de Kapelse Jo Crepain (1950-2008) in 1989 ...