“Een haven kan niet functioneren als 350 mensen de sleutel in handen houden”

Terwijl tientallen schepen aan de kust voor anker liggen omdat ze de Antwerpse haven niet kunnen binnenvaren, stelde de Vlaamse regering een vrolijke, nieuwe campagne voor om de haven positief in de kijker te zetten: de Helden van de Haven. De timing kon niet slechter zijn. Het blijft intussen wachten op een echte held die het conflict met de loodsen kan oplossen.

De 350 loodsen kunnen door hun unieke positie de hele haven lamleggen. Bovendien zijn ze ook nog eens zo georganiseerd dat afspraken maken quasi onmogelijk is. Of hoe praat je met een groep van 350 mensen, verdeeld over vier categorieën en vertegenwoordigd door drie vakbonden en drie belangenorganisaties? En hoe bereik je akkoorden over lonen en dienstregelingen met een groep die door enkele uren het werk neer te leggen de haven meer schade berokkent dan het geld kost om hen de extra voordelen te geven die ze vragen?

Op die manier hebben de loodsen de voorbije jaren altijd uitstekende voorwaarden uit de brand kunnen slepen. Natuurlijk hebben ze een baan met een zware verantwoordelijkheid, maar over hun lonen kunnen ze niet klagen, over hun dienstregeling ook niet. Veel loodsen kunnen hun baan zelfs combineren met een andere. En het gaat hier wel degelijk over ambtenaren. Ze worden dus betaald met overheidsgeld, met uw en mijn centen, en ze blijven ervan uitgaan dat wij blijven betalen om de grootste economische troef van dit land om de haverklap lam te laten leggen. Zoals ze er ook blijven van uitgaan dat de rederijen dit gedrag blijven pikken en dat er niemand op het idee kan komen om de boel te privatiseren, zoals in Nederland.

Het huidige conflict gaat vooral over de dienstregeling en extra personeel en zit weer eens muurvast. Vlaams minister Ben Weyts heeft al uren met de loodsen samengezeten, maar de situatie is daardoor alleen maar ingewikkelder geworden. De verdeeldheid tussen de bonden is groter dan ooit. Weyts is, net als velen van zijn voorgangers, hopeloos verstrikt geraakt in de onmogelijke organisatie. Zelfs als hij hier uitgeraakt, biedt dat geen garanties voor de toekomst.

Dit soort onderhandelingen heeft geen zin meer. Er moet worden gewerkt aan de grond van de zaak. Een haven kan niet functioneren als 350 mensen de sleutel in handen houden en al de rest onder druk kunnen zetten. Als we de toekomst van de haven veilig willen stellen, zullen de Vlaamse regering en de hele havengemeenschap moeten samenwerken om een efficiënt, veilig en betrouwbaar systeem van beloodsing op poten te zetten. Het huidige, met zijn ingewikkelde structuren en machtsspelletjes, heeft duidelijk zijn beste tijd gehad.