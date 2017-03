De makers van ‘Temptation Island’ vroegen zich of de verleidsters ook vinden dat alle vrouwen een orgasme kunnen faken, verwijzend naar de bekende scène in ‘When Harry Met Sally’ uit 1989. Daarin faket Meg Ryan nogal luidruchtig een orgasme in een restaurant. Temptation-verleidster Parastoo doet er met plezier nog een schepje bovenop!