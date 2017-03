1.400 mensen willen meedoen in musical van Antwerpse Zoo

Antwerpen - Liefst 1.400 mensen hebben zich kandidaat gesteld om mee te doen aan Zoo of Life, de massamusical waarmee de Antwerpse Zoo volgend jaar haar 175ste verjaardag viert.

Tot eind maart kon iedereen zich inschrijven om deel te nemen aan Zoo of Life. 850 acteurs en actrices, 600 dansers en 180 decorbouwers deden dat al. “In totaal hebben we 1.400 geregistreerden. Het is ongelooflijk leuk dat er zo veel enthousiasme is”, reageert Ilse Segers, woordvoerster van de Antwerpse Zoo.

“We zijn heel blij met al die reacties, al wordt het wel een uitdaging voor regisseur Luc Stevens om hen allemaal een rol te geven. Maar ik heb hem gisteren gezien en hij ziet het nog steeds helemaal zitten.”

De deelnemers hebben allemaal een gemeenschappelijke deler: hun liefde en passie voor dieren en de Zoo. “Die betrokkenheid trekt duidelijk aan en ook de kans om samen met professionals aan deze productie te werken is voor hen fantastisch”, weet Segers nog.