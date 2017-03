Pira: “Akelige sfeer door zwijg- en angstcultuur binnen overheid”

Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) trekt aan de alarmbel. In een bericht op haar website schrijft ze dat kritische (top)ambtenaren bij de Vlaamse overheid weggewerkt worden. “Ik schrijf wat vele politici over grenzen van meerderheid en oppositie zeggen of fluisteren in de wandelgangen van het parlement: wie kritiek heeft moet weg”, klinkt het. Volgens haar brandt er één vraag op vele lippen: “wie is de volgende?”.

Er is de voorbije dagen veel gezegd en geschreven over het dossier van de Vlaamse diverisiteitsambtenaar. Maar ook de Vlaamse ombudsman Bart Weekers werd op de korrel genomen. En Pira verwijst ook naar de Vlaamse Bouwmeester en Unia.

“Wat hebben ze gemeen? Hun - meestal kritisch ingestelde - topmensen of -ambtenaren worden door de bevoegde N-VA-minister of -parlementsleden in het vizier genomen. Systematisch, consequent en brutaal”, aldus Pira. Volgens de Groen-politica is de gebruikte tactiek steevast dezelfde: “zoeken naar al dan niet fictieve foutjes of uitspraken, ze vervolgens oppompen tot ongekende proporties, beetje kruiden met insinuaties en verdachtmakingen en vervolgens ten strijde trekken tegen het zelf gecreëerde karikatuur.”

Volgens Pira wordt ook de neutraliteit en objectiviteit van de betrokkenen in vraag gesteld. “Ooit hebben ze zware selectieproeven en assessments doorlopen, ooit kwamen ze er als nummer 1 uit, jaren functioneerden ze normaal maar plots zijn ze niet meer geschikt. En moeten ze weg”, legt ze uit. De Groen-politica spreekt van een soms “akelige sfeer” omdat er volgens haar binnen de overheid een zwijg- en angstcultuur groeit.