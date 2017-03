Meerdere gewonden bij zware rellen aan Turks consulaat in Brussel

Bij zware rellen tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn donderdagavond meerdere gewonden gevallen in Brussel. Volgens het Koerdische persagentschap Firat News Agency (ANF) zouden drie Koerden gewond geraakt zijn nadat ze met een mes werden aangevallen door aanhangers van de AKP-partij van Erdogan. Een van de slachtoffers zou in kritieke toestand verkeren.

Meerdere Belgen van Turkse origine waren donderdag naar de Turkse consulaat afgezakt om hun stem uit te brengen in het grondwettelijk referendum dat Erdogan meer macht moet geven. Daarbij kwam het echter tot zware rellen tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president.

Volgens ANF werd een groepje Koerden daarbij met een mes aangevallen door voorstanders van de AKP-partij van Erdogan. Drie Koerden, tegenstanders van de president, zouden daarbij gewond geraakt zijn. Een van hen zou er erg aan toe zijn nadat hij een mes in de maag kreeg. De ordediensten zijn tussenbeide gekomen. Er is ook een onderzoek geopend.

De gevechten speelden zich af rond 16 uur in de Montoyerstraat in Brussel, waar het consulaat is gevestigd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen betrokken waren en of er iemand werd opgepakt.

Rel met Nederland

Het Turkse referendum veroorzaakte al heel wat heisa in verschillende EU-lidstaten. President Erdogan stuurde zijn getrouwen uit naar verschillende Europese landen om er zoveel mogelijk ja-stemmen te ronselen bij de Turkse bevolking, maar dat was dik tegen de zin van onder meer Nederland en Frankrijk. In Nederland kwam het zelfs tot een heuse diplomatieke rel nadat twee Turkse ministers het land werden uitgezet.

De volksraadpleging van 16 april (in Turkije zelf, Turken in het buitenland kunnen al vroeger stemmen) moet een presidentieel systeem installeren in Turkije.