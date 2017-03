Tijdens de vastenweek tonen de kinderen van (W)Onderwijs hun goede hart en hun zin voor solidariteit. Tijdens een wandeltocht, waarbij ze zich per kilometer door familie lieten sponsoren, stappen ze voor twee goede doelen.

Het eerste doel is Lars, een schoolgenootje dat aan lymfeklierkanker lijdt. Een tweede goede doel is een weeshuis voor jongens en meisjes in Afrika.