Botsing op Brussels Airport op 15 seconden na vermeden

De bijna-botsing op 5 oktober vorig jaar op Brussels Airport werd veroorzaakt door een vliegtuig dat zonder toestemming opsteeg, terwijl er een ander vliegtuig aan het landen was. Het was een kwestie van geluk, en van 10 à 15 seconden, dat het niet tot een botsing kwam, zo staat in het eindverslag van de AAIU, of Air Accident Investigation Unit.

Het “ernstige incident” vond plaats op woensdag 5 oktober 2016 om 20.41 uur. Op dat moment werd er op Brussels Airport opgestegen vanop baan 07R en geland op baan 01. Die twee banen kruisen elkaar.

Een vliegtuig van Air Dolomiti dat een vlucht uitvoerde voor Lufthansa, kreeg van de luchtverkeersleider de instructie om zich klaar te zetten voor vertrek. Het zou dan mogen opstijgen nadat een vliegtuig van Aer Lingus was geland. Maar de piloten van Air Dolomiti stegen onmiddellijk op, waarbij ze dwars over baan 01 reden. De landende Aer Lingus kreeg de instructie op te trekken en door te vliegen (een “go around”).

“Kwestie van geluk”

“Het incident werd veroorzaakt doordat een vliegtuig, dat de instructie had gekregen om “op te lijnen en te wachten”, zonder toestemming opsteeg op baan 07R, terwijl een vliegtuig zich opmaakte om te landen op baan 01”, zo staat in het rapport. “Het feit dat het vliegtuig niet 10-15 seconden later vertrok, is een kwestie van omstandigheden en van geluk. Indien dat het geval was geweest, dan zou het landende toestel blootgesteld zijn aan jet blast van het andere vliegtuig, of zou het tot een botsing zijn gekomen.”

Dat de crew van het Air Dolomiti-vliegtuig niet echt vertrouwd was met Brussels Airport, speelde ook een rol, net als de complexiteit van de taxibanen op de plaats van het incident.