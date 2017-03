In de Kempen valt er vandaag wat af te lachen

Comedy blijft in de cultuurcentra tot het populairste genre behoren. Voor de stand-up optredens van deze drie rasartiesten zijn er vanavond nog tickets te krijgen.

Wie: Han Solo

Wat: In zijn nieuwe show Kloenke deelt Han Solo stevige klappen uit... maar moet hij zelf ook slagen incasseren. Maar toch blijft Han Solo terugvechten. Nu de Islamitische Staat, de Kuringse Kleurenwies Kameraden en andere radicale hobbyclubjes de wereld bedreigen, is Han Solo actueler dan ooit.

Wanneer: vrijdag 31 maart om 20.15u

Waar: Ontmoetingscentrum De Djoelen, Steenweg op Mol 3 in Oud-Turnhout

Prijs: 15 euro

Wie: Steven Mahieu

Wat: Comedian Steven Mahieu pakt uit met zijn nieuwste voorstelling ‘Zonder filter’: stel eens dat er een filter is. In je hoofd. En stel dat die echt alles filtert, dus ook wat je denkt én wat je voelt. En stel dat je op basis daarvan leeft en handelt. Omdat dit is wie je echt denkt dat je bent. En wat zou er dan gebeuren als je die filter plots wegneemt? Mahieu geeft het antwoord.

Wanneer: vrijdag 31 maart om 20u

Waar: zaal De Zoerla, Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs (Westerlo)

Prijs: 17 euro

Wie: Xander De Rycke

Wat: 10 jaar, drie zaalshows en een best-of show later. Een decennium is voorbij gevlogen en zijn dertigste levensjaar kruipt langzaam dichterbij. Maar heeft Xander De Rycke wat geleerd die afgelopen jaren? Is hij na dat palmares effectief volwassen geworden of denkt hij dat maar? Dat is de insteek van zijn voorstelling ‘Quarter Life Crisis’.

Wanneer: vrijdag 31 maart om 20.15u

Waar: De Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: 16 euro