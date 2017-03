Vlaanderen zamelt record plastics in, Mechelaars verantwoordelijk voor twintig procent

Mechelen - Vlaanderen kreeg er in 2016 420.000 nieuwe sorteerders bij om het totaalaantal op 2,1 miljoen te brengen. Eén op drie Vlamingen sorteert vandaag gemengde plastics. Dat zorgt ervoor dat we vorig jaar een nieuw record hebben kunnen verwerken van 14.657 ton gemengde plastics, of bijna 15 miljoen kilogram

Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, kwam dat nieuws donderdagnamiddag op de Grote Markt in Mechelen. Bij haar natuurlijk veel roze zakken, want daar draaide het allemaal om.

De zitbank wordt onthuld. Foto: leo de nijn

De minister onthulde de H-bank, een moderne designbank, gemaakt uit 100 procent gerecycleerde plastics. “Met 15.000 ton heb je ruim 160.000 banken, goed voor 300 kilometer zitcomfort. Dat is de afstand van Mechelen naar Parijs”, zei de minister.

De recordcijfers werden in Mechelen voorgesteld omdat van de 14.657 ton ingezamelde plastics in Vlaanderen er in de Mechelse regio 1992 ton plastic werd ingezameld. Dat is zo’n 20 procent van het recordcijfer.

Volgens Ivarem, de afvalbeheerder in de Mechelse regio, komt dat omdat er sinds 2015 elke de zes weken de roze zakken aan huis worden opgehaald bij de Maneblussers. “De inwoners van Mechelen proppen de roze zakken vol met plastic om het uit de dure witte restafvalzak van 2,5 euro te houden. We bekijken of we met Ivarem nog meer huis-aan-huis-ophalingen van de roze zakken kunnen doen”, zegt Leefmilieuschepen Marina De Bie (Groen).

Recyclingbedrijf Eco-oh bekijkt of het nieuwe producten met het ingezamelde plastic kan maken. Bij de minister werd aangedronken om zeker niet meer te verbranden.

Foto: Leo de nijn