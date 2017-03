Mechelen wint publieksprijs met Rik Wouterstuin

Mechelen - De stad Mechelen heeft met de aanleg van de Rik Wouterstuin de publieksprijs van de Vlaamse Prijs Publieke Ruimte gewonnen.

De tuin in hartje binnenstad, met toegangen via de Befferstraat en de Rik Woutersstraat, is open sinds mei vorig jaar. Het parkje past binnen de ambitie van het stadsbestuur om meer binnengebieden te vergroenen.

De tuin was een van de vijf projecten die kans maakten op de prijs. Dat is uiteindelijk de publieksprijs geworden. “Ik ben blij met deze prijs. Het betekent dat de mensen onze in investeringen in het openbaar domein waarderen”, reageert burgemeester Bart Somers.