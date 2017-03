Al goud wat blinkt voor Bazart: “We genieten er nog elke dag van”

Is er plaats voor mij?’, vraagt Bazart-zanger Mathieu Terryn zich in de hit Chaos af. Twijfelen hoeft hij niet langer. Ook in 2017 staat er geen maat op de grootste Belgische poprevelatie sinds Clouseau. In afwachting van een zomer vol festivals en een groot najaarsconcert in het Sportpaleis wachten dit weekend twee uitverkochte shows in de Lotto Arena.