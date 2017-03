IOC betrapt nog maar eens vier Russische atleten bij hertests

Het International Olympisch Comité (IOC) heeft donderdag opnieuw vier Russische atleten geschrapt uit de uitslagen van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Twee hamerslingeraarsters, één hink-stap-springster en één gewichtheffer liepen bij de hertesten van hun stalen tegen de lamp. Het viertal testte positief op turinabol.

De 30-jarige Mariya Bespalova (elfde) en de 34-jarige Gulfiya Khanafeeva (zestiende) worden uit de uitslagen in het hamerslingeren geschrapt. Bespalova werd in 2015 al voor vier jaar geschorst na een positieve dopingtest. Ook Khanafeeva werd eerder in haar carrière al eens geschorst voor dopinggebruik.

Ook de 34-jarige Victoria Valyukevich (achtste) in het hink-stap-springen en de 31-jarige gewichtheffer Khazhimurat Akkaev (trok zich terug uit finale met een rugblessure) worden gediskwalificeerd. Akkaev had een jaar voor de Spelen nog goud veroverd op zowel EK als WK. Op de Spelen in 2008 in Peking pakte hij brons, maar die plak verloor hij vorig jaar al nadat hij bij hertests van de Spelen in Peking eveneens positief testte.