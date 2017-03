Walibi-bevers mogen blijven, pretpark kiest voor betere beveiliging

Brussel - De familie bevers die zich aan de rand van het attractiepark Walibi gevestigd heeft, zal daar mogen blijven. Er zullen wel maatregelen worden genomen om het pretpark beter te beveiligen, zo zijn Walibi en de Franstalige natuurvereniging Natagora donderdag overeengekomen.

Het pretpark had maandag bekendgemaakt dat het de bevers, die aan de Dijle in Waver leven, wilde weghalen omdat ze de veiligheid van de toeschouwers in gevaar brengen. De bevers knagen namelijk aan de bomen die naast ‘De Weerwolf’ staan, waardoor die bomen op de rollercoaster terecht kunnen komen.

Maar Natagora had zich verzet tegen het verwijderen van de beschermde dieren. Het kwam daardoor tot een overleg, waarbij donderdag beslist werd dat de bevers toch kunnen blijven. Walibi zal nu onderzoeken hoe het de bomen beter zal kunnen beschermen tegen de knaagdieren. Natagora zal daarbij haar kennis ter beschikking stellen.

“Walibi is blij met dit gemeenschappelijk akkoord dat de wilde dieren in hun natuurlijke habitat laat leven en ze niet opsluit in een afgesloten omgeving”, reageert Jean-Christophe Parent, directeur-generaal van Walibi België. “De veiligheid van onze bezoekers blijft onze absolute prioriteit, maar we juichen toe dat dit gepaard gaat met respect voor het dierenwelzijn.” Walibi erkent ook dat het geen zin had om de dieren weg te halen, omdat een andere beverfamilie zich onmiddellijk in het leeggekomen territorium zou kunnen vestigen.

Ook Philippe Funcken van Natagora is tevreden over de gevonden oplossing. “Er wordt nog te vaak een voorkeur gegeven aan het verplaatsen of het afmaken van de dieren. De denkwijze van Walibi vormt een voorbeeld voor andere gevallen die zich in de toekomst zullen voordoen.”

