Drietal heeft drugsplantages in Brecht, Duffel en Geel: “Cliënt heeft MS en financiële zorgen”

Duffel / Brecht / Geel - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen verschenen donderdag drie mannen die verantwoordelijk gesteld worden voor drie cannabisplantages in Duffel, Brecht en Geel. Twee van de mannen gaven verstek, het parket vorderde celstraffen van 6, 4 en 2 jaar en fikse boetes.

De feiten kwamen aan het licht, toen bij een huiszoeking in een ander dossier in Turnhout een lijst met adressen van huurwoningen werd gevonden. Eén van die adressen werd gehuurd onder valse naam en leidde de speurders naar een Nederlander.

Buren van het pand in Duffel hadden verschillende auto’s met Nederlandse en Franse nummerplaten zien aan en af rijden. Eén van die voertuigen kon door de lokale politie worden geïntercepteerd met tweede en derde beklaagde aan boord.

In het pand werden 455 plantjes aangetroffen en werd vastgesteld dat de elektriciteit werd afgetapt. Door onderzoek kwamen de speurders twee andere plantages, in Brecht en Geel op het spoor waaraan het drietal kon gelinkt worden. In Brecht werden na een inbraak door de eigenaar 812 plantjes aangetroffen, in Geel werden 180 lege potjes gevonden, wat erop wijst dat de oogst net afgerond was.

MS

Enkel de tweede beklaagde werd vertegenwoordigd op het proces. “Mijn cliënt lijdt aan MS en heeft serieuze financiële zorgen”, aldus zijn advocate. “Hij werd door eerste beklaagde overtuigd om hem te helpen bij het opzetten van plantages. Inmiddels is hij tot inzicht gekomen en is hij bereid zijn volledige verantwoordelijkheid te nemen. Ik vraag u hem een straf met uitstel te willen toekennen.” Tegen de man werd 4 jaar cel en 24.000 euro boete gevorderd.

Tegen hoofdbeklaagde Paulus O. werd 6 jaar cel en 36.000 euro boete gevorderd, voor ‘knipper’ (verantwoordelijke voor de oogst, nvdr) Charles E. een straf van 2 jaar en 12.000 euro boete.