Dortmund plukt eerste zomertransfer weg bij Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund heeft zijn eerste zomertransfer al beet. De 21-jarige Mahmoud Dahoud komt over van Borussia Mönchengladbach en tekende een contract tot juni 2022 in het Signal Iduna Park. Dat bevestigden beide clubs donderdag op hun website.

“Dahoud is een zeer getalenteerde middenvelder die we al meerdere jaren volgen”, legde Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund uit op de website van de club. “Hij heeft ondertussen ook bewezen dat hij op het absolute topniveau mee kan.”

Mönchengladbach-coach Dieter Hecking vond het geen probleem dat de transfer nu al bekend werd gemaakt. “Mahmoud kan zaterdag (tegen Frankfurt) gewoon spelen”, aldus Hecking. “Het is natuurlijk spijtig dat hij ons verlaat, maar zo gaat dat in het voetbal. Behalve Bayern moeten alle Duitse club af en toe spelers verkopen. De transfer bewijst dat we goed werk leveren. Nu is het zaak om met het geld dat we voor Mahmoud hebben gekregen, een goede vervanger aan te trekken.”

De 21-jarige Dahoud is een jeugdproduct van Borussia Mönchengladbach en maakte in augustus 2014 zijn debuut in het eerste elftal van het team van Thorgan Hazard. Ondertussen kwam de in Egypte geboren middenvelder al tot 76 optreden in de hoofmacht van die Fohlen. Hij maakt ook deel uit van het Duitse beloftenteam.