Philippaerts mikt op toptiennotering in Wereldbekerfinale jumping

Brussel - Net als Gregory Wathelet neemt Nicola Philippaerts vanaf donderdag deel aan de Wereldbekerfinale, die dit jaar in het Amerikaanse Omaha wordt georganiseerd. Voor de 23-jarige Limburger is het al zijn derde Wereldbekerfinale in vier jaar tijd.

“Ik ben blij dat ik er opnieuw bij kan zijn”, legt Philippaerts uit. “Ondanks mijn jonge leeftijd neem ik straks al voor de derde keer deel. Mijn eerste deelname in Lyon werd een afknapper. Vorig jaar eindigde ik als 13e. Dit jaar is het doel om op te schuiven naar de top tien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de absolute wereldtop verzamelt deze week in Omaha. Wanneer je mag deelnemen aan de finale wil dat zeggen dat je in de voorafgaande wedstrijden toch wel iets gepresteerd hebt.”

Donderdag begint de Wereldbekerfinale met het jachtparcours, de zogeheten speedproef. Op vrijdag is er één omloop met barrage. Zaterdag is het rustdag en op zondag wordt de finale gereden. Die bestaat uit twee rondes, al dan niet met een barrage. “Mijn paard Harley v/d Bisschop begint straks aan zijn eerste kampioenschap”, vervolgt Philippaerts. “Hij heeft een sterk seizoen achter de rug. Donderdag het moet het meteen goed zitten. Lukt dat, dan is de basis gelegd voor een mogelijk sterke prestatie en valt er toch al wat druk van je af. Wanneer je minder goed start, is het op vrijdag meteen van moeten. Mijn eerste doel is de finale van zondag halen. Verder kijk ik op dit moment niet.”

De Wereldbekerfinale vindt dit jaar plaats in het Amerikaanse Omaha, Nebraska. Een belangrijke factor, volgens Philippaerts. “Een Amerikaans parcours verschilt danig van een Europees. Twee jaar geleden werd de finale in Las Vegas georganiseerd. Ik was er toen niet bij, maar ik weet dat de omloop toen zeer zwaar was. Harley en ik zijn er alvast klaar voor. We kijken uit naar morgen.”

(belga)