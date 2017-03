Alles wat u moet weten over de Ronde in Antwerpen: 200.000 mensen verwacht, Scheldekaaien ingepalmd

Antwerpen - Eerste keer Ronde van Vlaanderen in Antwerpen, laatste keer Tom Boonen, (hopelijk) mooi lenteweer én koopzondag: het kan wel eens een waanzinnig drukke dag in ’t Stad worden. Een trip naar Antwerpen dit weekend wordt best goed voorbereid. Een overzicht van wat er te doen is rond Vlaanderens Mooiste en alles wat u daarbij moet weten.

Verkijk u niet op zondag wanneer de 101ste Ronde van Vlaanderen van start gaat, ook zaterdag baadt Antwerpen al in een wielersfeer met de We Ride Flanders Cyclo. 6.617 wielertoeristen, waaronder veel buitenlanders die ongetwijfeld supporters hebben meegenomen, beginnen tussen 7 en 8 uur op de Grote Markt aan hun Ronde met afstanden van 200 en 237 kilometer.

Zondag 2 april: de start van de Ronde van Vlaanderen

Zondagvoormiddag is Antwerpen hét wielercentrum in de wereld. Drie tijdstippen zijn erg belangrijk om te onthouden:

- Om 8 uur gaat het fandorp op de Groenplaats open. Daar kunnen koersliefhebbers tot 18 uur gratis terecht bij verschillende standjes van partners en organisaties van de Ronde. Zo kan er een virtuele fietstocht door Antwerpen gemaakt worden en zijn de ‘Ronde in Antwerpen’-wielertruitjes beschikbaar voor 35 euro (opbrengst gaat naar Kom op Tegen Kanker). Mensen die na de start in Antwerpen blijven, kunnen de wedstrijd volgen op groot scherm.

Archiefbeeld: renners werden op de Grote Markt voorgesteld voor de start van de derde Tourrit in 2015. Foto: Belga

- Vanaf 8.30 uur rijden de renners van hun teambussen op de Scheldekaaien (van de Fortuinstraat tot de Suikerrui) langs die Suikerrui naar het startpodium op de Grote Markt. Verwacht u niet aan de klassieke beelden waarin de renners een voor een het podium op rijden, het wordt een show waarin elke ploeg met een specifiek lied als rocksterren het podium oprijden, verwelkomd door Studio Brussel-dj’s Stijn Vlaeminck en Linde Merckpoel. Nog een primeur is dat de teampresentaties op de Grote Markt ook te volgen zijn op de verscheidene grote schermen in de stad.

- Om 10.30 uur wordt de Ronde van Vlaanderen officieus op gang geschoten aan Het Steen. Dit parcours van 9,4 kilometer volgen de renners aan een gezapig tempo voor de wedstrijd aan het kerkplein in Burcht rond 10.45 uur officieel van start gaat: aan het Steenplein gaat het peloton de Scheldekaaien af om aan de Brouwersvliet rechtsaf te slaan; aan de Italiëlei wordt een bocht van 180 graden gemaakt om via de Waaslandtunnel Linkeroever te bereiken; na de tunnel maken de renners een ommetje langs de Charles de Costerlaan, Halewijnlaan en Blancefloerlaan om aan het Frederik van Eedenplein rechtsaf de Beatrijslaan op te gaan en enkele kilometers rechtdoor te rijden tot ze in Burcht aankomen.

- Van 10.45 tot 14.30 uur zijn er voor de liefhebbers nog optredens van dj Linde Merckpoel ft. Johnny DC, Level Six en Regi op de Grote Markt. Zij die liever gaan shoppen, kunnen die dag ook overal terecht, want het is winkelzondag.

Parkeren op de Scheldekaaien: het zal niet lukken. Foto: Patrick De Roo

Scheldekaaien ingepalmd

De renners verzamelen zondag op de Grote Markt en het Steen, maar de Scheldekaaien vormen een derde ‘episch Ronde-centrum’. Parkeren op de Kaaien is uit den boze, met de wagen blijf je er vooral zondag best weg. Deze info is ook belangrijk om weten:

- het rennerspark bevindt zich op de Kaaien zelf tussen de Fortuinstraat en de Suikerrui vóór de waterkeringsmuur. Het voetpad is wel toegankelijk voor het publiek.

- aan de Sint-Jansvliet komt een doorsteekplaats voor het publiek

- de organisatie van de Ronde heeft meer plaats nodig om alles neer te stallen en krijgt daarvoor ruimte áchter de waterkeringsmuur op de Scheldekaaien van de Namenstraat tot de Suikerrui.

- de officieuze start van de Ronde wordt gegeven aan het Steen waarna de renners de Scheldekaaien volgen tot de Brouwersvliet.

- de Ronde van Vlaanderen palmt dus bijna de volledige Scheldekaaien in, maar het is wel mogelijk nog tot de Scheldestraat te rijden. Daar wordt iedereen die geen geldig pasje heeft, afgeleid. De boodschap blijft wel: blijf met de wagen weg op de Kaaien.

De Waaslandtunnel wordt zaterdag en zondag tijdelijk afgesloten. Foto: Victoriano Moreno

Mobiliteit: goed plannen

De Ronde van Vlaanderen brengt heel wat met zich mee. De wielrenners komen met bussen naar de startplaats, volgwagens moeten kunnen parkeren, de Waaslandtunnel wordt tijdelijk afgesloten en tal van supporters komen naar het centrum van de stad. Goed plannen is de boodschap.

FIETS

Naast de bestaande fietsenstallingen, komen er zondag op een paar belangrijke plaatsen extra tijdelijke stallingen:

- Frederik Van Eedenplein (Linkeroever): onder toezicht tot 12 uur.

- Nieuwpoortkaai (MAS): onder toezicht tot 12 uur.

- Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Jansvliet: onder toezicht tot 19 uur.

Ook met de Velo geraakt iedereen gemakkelijk tot bij de startzone. Gebruikers moeten wel rekening houden met tijdelijke drukte en sommige stations, die op of rond het parcours liggen, zullen niet bereikbaar zijn. De laatste info staat steeds op www.velo-antwerpen.be

OPENBAAR VERVOER

Wie met de trein naar Antwerpen-Centraal komt kan via de premetro en tram richting startzone. De Lijn verhoogt zondag de capaciteit van de tramlijnen.

Buslijnen 17, 30, 34, 36 en 295 ondervinden tijdens het weekend hinder. Zaterdag worden deze lijnen omgeleid van ’s ochtends tot ongeveer 10.30 uur. Zondag volgen deze bussen een omleiding of een verkort traject tot 15 uur. Meer info: www.delijn.be

Vergeet de lage-emissiezone niet. Foto: Kris Hossey

AUTO

Het stadscentrum is zeer moeilijk bereikbaar met de wagen op 1 en 2 april. Heel wat straten zijn afgesloten en centrumparkings zijn moeilijk bereikbaar of worden ingenomen door de Ronde van Vlaanderen-karavaan. De Park & Ride-parkings aan de rand van de stad bieden een goed alternatief voor bezoekers die niet te voet, per fiets of met het openbaar vervoer naar de stad kunnen komen.

Opgelet: Sinds 1 februari 2017 geldt er een lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Alle info vindt u hier.

Parkeren: vooral op de Scheldekaaien en langs het parcours op Linkeroever geldt een parkeerverbod. Gedetailleerde info vindt u hier.

AFGESLOTEN

Zaterdag bij de wedstrijd voor wielertoeristen We Ride Flanders:

- Scheldekaaien zullen afgesloten zijn voor alle verkeer van 06u30 tot 09u30 van de Scheldestraat tot de Brouwersvliet.

- Waaslandtunnel is afgesloten van 05u30 tot 10u30.

Zondag bij de start de Ronde van Vlaanderen.

- Scheldekaaien zullen afgesloten zijn voor alle verkeer van 00u00 tot 15u00 van de Scheldestraat tot de Brouwersvliet.

- Waaslandtunnel is afgesloten van 08u30 tot 11u30.

Foto: Victoriano Moreno

Veiligheid: 200.000 fans verwacht

In Antwerpen worden zondag liefst 200.000 wielerfanaten op en rond de Grote Markt, de Groenplaats en het Steenplein verwacht voor de officieuze start van de 101ste Ronde van Vlaanderen. “Wij nemen de gebruikelijke maatregelen voor evenementen”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Dat betekent dat we zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zullen zijn.”

Een rugzakkenverbod geldt in Antwerpen niet. “We vragen wel om rugzakken en tassen zo veel als mogelijk thuis te laten”, aldus Lommaert. “Anders kunnen ze gecontroleerd worden.” Op verschillende plaatsen rond het parcours zal de politie obstakels zetten om te vermijden dat een auto zich de massa in zou boren.

Met obstakels bedoelt men de zogenaamde ‘breugelbakken’ van de stad Antwerpen of politievoertuigen die strategisch opgesteld worden.

Michael Van Staeyen Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Nog dit

- Meer weten over de Ronde van Vlaanderen? Ga dan op vrijdag 31 maart naar ‘De Ronde Leeft’, een voordracht over 100 jaar Ronde van Vlaanderen. Om 20.00 uur in het Gravenhof in Hoboken.

- De hotels in Antwerpen zijn dit weekend zo goed als volgeboekt. Als u toch nog een kamer wil bemachtigen, zal u wellicht diep in de buidel moeten tasten.

- Vier renners zullen met de meeste aandacht gaan lopen: topfavorieten Greg Van Avermaet, Peter Sagan en Philippe Gilbert en Tom Boonen die zijn laatste Ronde rijdt. Daarnaast is het uitkijken naar tal van andere toppers als Tiesj Benoot, André Greipel, Sep Vanmarcke, Olivier Naesen, Alexander Kristoff, Lars Boom,...Michael Van Staeyen (Cofidis) verdient speciale aandacht als - wellicht - de meest Antwerpse renner in het peloton zondag. Van Staeyen is in Ekeren geboren, woont in Schoten en houdt van Antwerpen.

RVV 2017 - Roadmap by Jerry Harris on Scribd

RVV 2017 - Profiel by Jerry Harris on Scribd

RVV 2017 - Tijdschema by Jerry Harris on Scribd