Ruime meerderheid werknemers keurt sociaal akkoord bij Sylvania Tienen goed

Tienen - Bij lampenfabrikant Sylvania in Tienen heeft 92 procent van de werknemers het voorstel tot sociaal akkoord goedgekeurd ter begeleiding van de beslissing van de directie om de productie stop te zetten. Hierdoor gaan 170 van de circa 200 jobs verloren. Dat is vernomen bij vakbondssecretaris Leen Vanderhulst (ACV-Metaal).

De Chinese beursgenoteerde verlichtingsfabrikant Shanghai Feilo Acoustic Co Limited nam Sylvania begin 2016 over, maar besliste eind vorig jaar, omwille van aanhoudende grote verliezen en het feit dat de Tiense producten niet konden concurreren met Chinese prijzen, de productie stop te zetten en deze te verplaatsen naar andere vestigingen in China en Oost-Europa.

Tijdens de voorbije informatie- en consultatiefase over dit collectief ontslag konden de vakbonden de directie niet overtuigen de fabriek nog een kans te geven. De stopzetting van de productie is voorzien op 30 april 2017. Van de 200 werknemers in Tienen zullen er nog een 30-tal aan de slag kunnen blijven in ondersteunende diensten zoals boekhouding, R&D en IT.

(belga)