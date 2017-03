Provincie ontwikkelt verspreidingskaart en app voor eikenprocessierups

Antwerpen - Het jaarlijkse seizoen van de eikenprocessierups staat weer voor de deur en de provincie Antwerpen wil de hinder die het beestje met zich meebrengt dit jaar nog beter in kaart brengen. Burgers en gemeentelijke diensten die de rupsen opmerken kunnen dat via een app melden en er komt - mede op basis van die meldingen - een interactieve verspreidingskaart met een zo actueel mogelijk overzicht van gespotte nesten.

Hier vind je de verspreidingskaart.

De eikenprocessierups kan in bepaalde fasen van haar ontwikkeling voor hinder zoals irritatie aan de luchtwegen en ogen zorgen door de brandhaartjes op haar lichaam. Vorig jaar kenden in de provincie Antwerpen wel opvallend weinig gemeenten problemen met het diertje, allicht door het koude en natte weer. Slechts 12 van 65 onderzochte gemeenten ondervonden grote hinder.

Nu het seizoen van de eikenprocessierups opnieuw aanbreekt, roept de provincie op om behoedzaam om te gaan met het bestrijden ervan. “Géén maatregelen nemen is het meest milieuverantwoord: in natuurgebieden heeft de rups voldoende natuurlijke vijanden om het biologische evenwicht te behouden zonder dat de mens er last van heeft”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger (sp.a), die verder stelt dat de rupsen uitgroeien tot onschuldige, mooie nachtvlinders. “In bebouwde of publieke gebieden mag de rups enkel biologisch bestreden worden als er effectief een risico aangetoond wordt voor de volksgezondheid.”

Die bestrijding mogen gemeenten uitvoeren door middel van wegbranden of zuigen. Slechts onder bepaalde strikte voorwaarden mag ook het bacteriepreparaat bacillus thuringiensis worden ingezet.

Om een locatie van een populatie eikenprocessierupsen te melden, moet je de gratis app Survey123 downloaden in je app store en vervolgens op de juiste link klikken op de website van de provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be.