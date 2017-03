Waarom Mousa Dembélé de beste middenvelder uit de Premier League is

Tottenham Hotspur is bezig aan een sterk seizoen. Vorig jaar werden de Spurs al derde achter kampioen Leicester City en stadsrivaal Arsenal, dit jaar zijn ze de eerste achtervolgers op competitieleider Chelsea. Mousa Dembélé heeft daar een belangrijk aandeel in, want de statistieken wijzen uit dat onze landgenoot de drijvende kracht is op het middenveld van Tottenham.

Dembélé speelt intussen al sinds 2012 bij de Spurs, en in de vijf seizoenen die hij er afwerkte, heeft hij zich opgewerkt tot een sterkhouder. Desondanks had (en heeft) Dembélé niet altijd een basisplaats gehad in het elftal, en zowel in België als Engeland kan hij op commentaar rekenen. Toch tonen de statistieken aan dat onze landgenoot tot de absolute top behoort in de Premier League.

Game-ontwerper EA Sports opende een onderzoek waaruit bleek dat Dembélés statistieken dit seizoen de beste zijn van alle middenvelders uit de Premier League. Zo heeft hij in de 20 wedstrijden die hij al speelde maar liefst 61 dribbels succesvol afgewerkt (op 71 pogingen), goed voor een succesratio van 86%. Daarmee doet hij ruim beter dan een andere landgenoot, Eden Hazard, die met 119 geslaagde dribbels op 152 (78%) op de tweede plaats staat.

De cijfers van Dembélé zijn eveneens indrukwekkend wanneer het op passes aankomt. Van de 1092 passes die van zijn voet vertrokken, zijn er 998 aangekomen bij een teamgenoot, goed voor een slaagcijfer van 91%. Daarmee doet hij nipt beter dan passwonder Yaya Touré van Manchester City (90%) en laat hij ook andere grote namen zoals Granit Xhaka (Arsenal), N’Golo Kante (Chelsea) en Ander Herrera (Manchester United) achter zich. Dembélé heeft ook de meeste succesvolle passes op de helft van de tegenstander (92%), waarmee hij ruim beter doet dan Xhaka en Kante (allebei 87%).