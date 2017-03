Brenton Jones wint slotrit in Ronde van Taiwan, Prades is eindlaureaat

De Australiër Brenton Jones (JLT Condor) heeft donderdag de vijfde en laatste etappe in de wielerronde van Taiwan (2.1) gewonnen. De eindzege ging naar de Spanjaard Benjamin Prades (Team Ukyo).

De 25-jarige Jones haalde het na een rit over 198,8 km met start en aankomst in Pingtung in een groepssprint voor de Colombiaan Edwin Avila (Team Illuminate) en de Amerikaan Luke Keough (UnitedHealthcare Pro Cycling Team).

De leiderstrui van Benjamin Prades kwam niet meer in gevaar. De 33-jarige Spanjaard gaat in de eindstand met acht seconden Edwin Avila vooraf. Kevin De Jonghe (Cibel-Cebon) eindigt op elf seconden als derde en eerste Belg.

Uitslag:

1. Brenton Jones (Aus/JLT Condor) in 4u41:23 2. Edwin Avila (Col) z.t. 3. Luke Keough (VSt) 4. Victor Manakov (Rus) 5. José Alfredo Rodriguez (Mex) ... 25. Dennis Coenen 43. Kevin De Jonghe 50. Brecht Ruyters 56. Michiel Dieleman 63. Jimmy Janssens

Eindstand:

1. Benjamin Prades (Spa/Team Ukyo) in 16u05:19 2. Edwin Avila (Col) op 0:08 3. Kevin De Jonghe 0:11 4. Rodrigo Araque (Spa) 0:17 5. Antonio Santoro (Ita) 0:26 ... 13. Jimmy Janssens 0:58 14. Brecht Ruyters 33. Michiel Dieleman 4:24 62. Dennis Coenen 18:10