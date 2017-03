Snoepen voor het goede doel

Kontich - Kristin Brouwers en haar echtgenoot Ivan Gryp verkopen in hun bakkerswinkel Sint-Rita cakejes voor ‘Kom op tegen Kanker’. Tegen de slotdatum hopen ze minstens 500 cakejes te hebben verkocht.

Kristin en Ivan van Bakkerij Sint-Rita in de Pierstraat ontwierpen een cakeje waarmee ze deelnemen aan de actie ‘Kom op tegen kanker’. “We hebben momenteel een heel goede stagiair waardoor we iets meer tijd hadden om een actie te starten,” zegt Kristin. Aanvankelijk was het cakeje enkel verkrijgbaar met chocoladesmaak. “Op vraag van onze klanten maken we nu ook een vanillecakeje.”

Marleen Brouwers, Kristins zus, verloor op 26-jarige leeftijd de strijd tegen kanker in 2000. “Dat was een heel intense periode voor heel ons gezin. Mijn ouders reden dagelijks naar Leuven en we sliepen ook in het ziekenhuis met een beurtrol.” Nu Kristin en Ivan zelf volwassen kinderen hebben, beseffen ze des te meer hoe ingrijpend kanker kan zijn. Daarom wilden ze graag een steentje bijdragen in de strijd tegen de ziekte. De cakejes kosten 1,5 euro, waarvan ze vijftig cent schenken aan ‘Kom op tegen Kanker’. “We doen verder tot de slotactiviteit op 30 april. We hopen dan minstens 500 cakejes te hebben verkocht. In dat geval verdubbelen we zelf het bedrag. Maar we hopen natuurlijk dat het er veel meer worden.”

Dat de cakejes in de smaak vallen, lijdt geen twijfel. “De teller stond al heel snel op honderd verkochte stuks en via onze webshop ontvingen we al bestellingen vanuit Antwerpen.” De cakejes zijn herkenbaar aan het logo dat in eetbaar papier werd aangebracht.

http://www.bakkerijstrita.be