Ben Weyts zet door met verbod op onverdoofd slachten: “Historisch akkoord”

Brussel - Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zet door met het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019, waarover woensdag een politiek akkoord gevonden werd. “De principebeslissing is genomen en ook daarvoor moet iedereen respect hebben”, zegt hij na kritiek van de joodse gemeenschap en de Moslimexecutieve.

Weyts kondigde het akkoord aan als “historisch”. Het werd bereikt na een bemiddelingspoging van Piet Vanthemsche (ex-Boerenbond). Het Forum der Joodse Organisaties kan echter nog niet zeggen of het instemt met het verbod, het wil het rapport van Vanthemsche eerst grondig bestuderen. Bij de Moslimexecutieve is de reactie negatiever. Het betreurt “dat sommige geruchten laten verstaan dat er een eventuele instemming zou zijn ten opzichte van de methode van de verdoving”.

De dialoog met de geloofsgemeenschappen gaat verder, zegt Weyts donderdag. Hij toont begrip voor de tegenkanting “omdat het niet eenvoudig is om afstand te nemen van riten en gewoonten die men al jarenlang toepast”, maar maakt duidelijk dat de principebeslissing genomen is. “Daarvoor moet iedereen respect hebben.”

Weyts maakt de vergelijking met het verleden. “Hadden we in onze samenleving altijd maar een politiek besluit kunnen nemen indien betrokken geloofsgemeenschappen zich ter zake formeel akkoord verklaarden, dan zouden we in dit land nooit veel vooruitgang geboekt hebben. Voor de invoering van het homohuwelijk hebben we ook niet het akkoord vereist van de geloofsgemeenschappen.”

Wat het (on)verdoofd slachten betreft, “was de dialoog net gericht op het luisteren naar elkaar en het uitleggen van de werking van nieuwe technologieën en electronarcose, maar evengoed ook over de toepassing van onverdoofd slachten door geloofsgemeenschappen, inclusief moslims, in het buitenland”.