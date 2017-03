Heerlijke lentedag vandaag: tot 22 graden

Het wordt donderdag zonnig met een sluier van hoge wolken. Op sommige plaatsen in het centrum en het oosten van het land zijn er aanvankelijk wel nog wolkenvelden. In het oosten van het land kunnen er deze namiddag een paar stapelwolken verschijnen. Het kwik stijgt tot rond 16 graden in Hoog-België, tot 20 graden aan zee en tot 21 of 22 graden elders in Laag-België. De wind is zwak tot vaak matig uit de zuidelijke sector. Dat meldt het KMI.

Komende nacht blijft het droog met wat hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 6 en 11 graden en de wind is matig uit het zuidoosten.

Foto: Karel Hemerijckx

Vrijdag begint zonnig met een sluier van hoge wolken. In het westen van het land neemt ‘s namiddags de bewolking toe en gaat het regenen. ‘s Avonds en ‘s nachts trekt deze regenzone dan van west naar oost over het land. De temperaturen stijgen tot rond 16 graden in Hoog-België, tot 17 graden aan zee en tot 20 of lokaal 21 graden in het centrum. De wind waait matig uit zuid, ruimend naar zuidzuidwest tot zuidwest en aan zee zelfs naar west.

Zaterdagochtend is het zwaarbewolkt met regen, die al snel overgaat in buien of buiige regen. Een onweer is zelfs niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Zondag is het nog altijd wisselvallig met zonnige perioden en buitjes. Maxima van 9 tot 15 graden.