Spruytershofstraat wordt breder en krijgt riolering

Ranst - De Ranstse Spruytershofstraat krijgt een wegbreedte van vijf meter en een gescheiden rioleringsstelsel. Daarvoor is een onteigeningsprocedure vereist. De N-VA vindt dat een infovergadering met de bewoners moet belegd worden voor het openbaar onderzoek start.

Schepen voor openbare werken Fernand Bossaerts (CD&V) schetste hoe de straat geëvolueerd is van enkele woningen naar een volledig bebouwde straat met twee volwaardige zijstraten. “De weg is er maar drie meter breed en zo komen auto’s en zwakke weggebruikers er dikwijls met elkaar in conflict. In de straat en de twee zijstraten ligt er geen riolering. In samenwerking met Aquafin en het Vlaams Gewest plannen we in twee fasen infrastructuuringrepen. Het gedeelte van aan de Kromstraat tot aan huisnummer 14 krijgt een gescheiden rioleringsstelsel, ondergrondse nutsleidingen en een bredere weg. In het volgende stuk worden later gelijkaardige ingrepen gepland. De weg wordt vijf meter breed wat het voor auto’s en voetgangers en fietsers veel veiliger moet maken.”

Om die ingrepen te kunnen uitvoeren is een breedte van twaalf meter nodig. Dat maakt onteigeningen noodzakelijk. De werkzaamheden zouden volgend jaar kunnen starten.

Johan De Ryck (N-VA) vond het vreemd dat de buurtbewoners nog niet geïnformeerd werden over de plannen. “Jullie laten het openbaar onderzoek starten en de bewoners zijn nog niet geïnformeerd over wat jullie plannen. Wij vinden dat de inwoners de plannen op een infovergadering hadden moeten kunnen inkijken voor het openbaar onderzoek start. Verder betreuren we het dat er maar weinig aandacht blijkt te zijn voor de zwakke weggebruikers.”

De schepen repliceerde dat de infovergadering er zo snel mogelijk komt en dat de bewoners tijdens het openbaar onderzoek nog opmerkingen kunnen maken.”Het is belangrijk om de zaak nu niet te lang te laten aanslepen want we willen de ingreep laten samenvallen met de geplande werkzaamheden in de Kromstraat.”