E34 richting Nederland weer open na urenlange ellende

Door een gekantelde vrachtwagen ter hoogte van Turnhout-West was de E34 donderdagvoormiddag drie uur lang in beide richtingen volledig versperd. Pas om 12 uur was de rijbaan richting Nederland weer open. Richting Antwerpen blijft de weg nog even dicht.

De vrachtwagen in kwestie reed richting Nederland en ging ter hoogte van werkzaamheden in onduidelijke omstandigheden door de middenberm, waarna hij op zijn zij belandde. Er lekte brandstof uit het voertuig.

Foto: BFM

De afhandeling van het ongeval duurt al meer dan drie uur, ook al omdat de vrachtwagen balen stro of afval vervoerde. Die lading werd eerst met een vorklift verwijderd vooraleer de takeling van de vrachtwagen kon beginnen. De gelekte brandstof werd opgekuist. Rond 11.15 uur stond de vrachtwagen weer recht. Een uurtje later ging de rijbaan richting Nederland weer open.

Omleidingen

Richting Nederland moet alle verkeer de snelweg verlaten in Beerse om er in Turnhout-West weer op te kunnen. Over langere afstand rij je echter beter om via de E313 en N19 (naar Turnhout) of via de E19 (naar Nederland). Richting Antwerpen geldt het omgekeerde: je moet de snelweg af in Turnhout-West om via een omleiding er in Beerse weer op te rijden, maar je kiest beter voor de N19 en E313 (vanuit Turnhout) of voor de E19 (vanuit Nederland).

Ook op de kleinere wegen ten zuiden van Turnhout en in Vosselaar, Beerse en Gierle is het druk.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Gekantelde vrachtwagen op #E34 bij Turnhout-West. Beperkte doorgang in beide richtingen. File groeit snel aan. Hinder zal tijd duren! pic.twitter.com/5K8s6b3TB6 — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) March 30, 2017