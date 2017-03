Boechout - De Boechoutse WeeK van de AmateurKunsten (WAK) vindt plaats van 28 april tot en met 7 mei.

Dit jaar werken auteurs, fotografen, schilders, muzikanten, tekenaars, performers, schrijvers, zangers, filmmakers en dansers rond het thema 'The making of...'. Tijdens het weekend van 29 en 30 april kunnen geïnteresseerden tussen 14u en 17u een fiets- en wandeltocht maken langs alle deelnemende kunstenaars. Plannetjes van deze 'Kunsttour' liggen vanaf 10 april op divers publieke plaatsen in Boechout en Vremde.

In Theaterzaal Vooruit loopt in datzelfde weekend een expo waaraan verschillende kunstenaars en zorginstellingen deelnemen. Aan de WeeK van de AmateurKunsten is dit jaar ook een wedstrijd verbonden. Wie zelf aan de slag gaat en een kunstwerk maakt met een woordje uitleg maakt kans op een mooie prijs.