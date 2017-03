Broer en zus helpen mensen in Afrika met ... lege gouden flessen

Essen - De hongersnood in Afrika is vreselijk. Dat vinden broer en zus Jasper (10) en Karla (6) Vissers ook. En dus proberen ze op hun manier een steentje bij te dragen door... lege flessen te verkopen.

Maar liefst 20 miljoen mensen worden bedreigd door hongersnood in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië. Voor velen is het een ver-van-mijn-bed-show, maar dat is het niet voor Jasper en Karla. "We vinden dat we iets moeten doen", zeggen de kinderen. "De kindjes in Afrika hebben geen water. Toen kwamen mijn zusje en ik op het idee om lege flessen met een gouden kleurtje te bespuiten. Die willen we verkopen aan de mensen in ruil voor een kleine bijdrage. Al het geld willen we dan storten op rekeningnummer 12-12. Zo kunnen ze daar meer waterputten graven."

Productiefout

Om aan lege flessen te geraken hadden de kinderen zo hun eigen idee. "Onze papa werkt bij Coca-Cola. Toen hij op zijn werk zat, heb ik hem een mail gestuurd om hem te vragen of hij mijn honderd lege flessen kon bezorgen. Ik schreef hem ook: Als jij het niet kan, dan vraag ik het aan Pepsi. Maar dat wil je zeker niet? Mijn idee had succes, want 's avond kwam papa naar huis met een hele zak vol lege flessen. Die flessen hadden ze toch niet meer nodig omdat de machine ze fout had gemaakt. Ze konden dus niet meer worden gebruikt voor productie. Eigenlijk zijn de flessen die we verkopen dus nog unieker."

Al 265 euro

De kinderen bespoten de flessen en dopjes met goudverf, plakten er een etiketje op met: Red levens. Geef voor water. Help Afrika! en bonden er nog een gouden koortje rond.

Aan de uitbater van een supermarkt gingen de kinderen vragen of ze hun flessen daar mochten verkopen. Ze offerden hun woensdagmiddag op om samen met enkele vriendjes en vriendinnetjes hun actie te voeren. "De mensen reageren heel positief", zegt Jasper. "Soms willen ze de fles erbij, maar soms geven ze gewoon geld. Dan kunnen we de fles gewoon weer verder verkopen. Het is natuurlijk een heel symbolisch actie. Want onze gouden flessen staan voor water in Afrika. Water is daar immers heel duur."

Op drie dagen tijd spaarden de kinderen al 265 euro bij elkaar. De kinderen zijn van plan om op allerlei plaatsen in Essen nog meer flessen te verkopen. "Het zou fijn zijn als zo veel mogelijk mensen onze actie zouden ondersteunen", klinkt het.