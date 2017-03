Renteloze lening van 1,5 miljoen redt toekomst landbouwer

Mechelen / Muizen / Boortmeerbeek - Een renteloze lening van de stad van maximum 1,5 miljoen euro moet ervoor zorgen dat de familie Van Looy uit Muizen (Mechelen) haar landbouwbedrijf kan voortzetten. Dat moet verhuizen voor nieuwe ontwikkelingen. Het bedrijf heeft een nieuwe locatie gevonden in Boortmeerbeek.

Eddy Van Looy (56) vestigde zich in 1990 als kersverse dertiger in de Leemputstraat, midden de velden. Tot de stad besliste om Spreeuwenhoek-Venne te bestemmen als woonuitbreidingsgebied. Al meer dan vijftien jaar leeft het landbouwersgezin in onzekerheid. “Vergunningen om uit te breiden, werden telkens geweigerd. Daarom gebruik ik noodgedwongen de verouderde stallen van het bedrijf van mijn ouders in de Struikheidestraat, maar ook die liggen in het gebied”, vertelt Van Looy.

Op enkele percelen van de boer plant Mechelen de aanleg van nieuwe voetbalvelden voor KFC Muizen. De club moet op haar vorige locatie wijken voor de bouw van woningen en de landbouwer verhuist om KFC Muizen bestaanszekerheid te geven. In het najaar van 2014 ruilde de familie haar gronden in Muizen al met nieuwe in de Langedonckstraat in Boortmeerbeek, waar ze haar activiteiten kan voortzetten.

"Vergunningen zijn aangevraagd"

“De vergunningen om daar ons bedrijf te vestigen, zijn ondertussen aangevraagd”, zegt Eddy Van Looy. Om hem en zijn gezin niet in een financieel avontuur te storten, keurde de Mechelse gemeenteraad dinsdag een renteloze lening van maximum 1,5 miljoen goed. Enkel de sp.a-fractie heeft zich onthouden. Die 1,5 miljoen is het bedrag dat de landbouwer zijn gronden in Muizen moeten opleveren bij een verkoop voor ontwikkeling.

“We vinden dat een mooie oplossing waar wij mee kunnen leven. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze weilanden in Kerkenbos in Muizen behouden”, stelt Eddy. Ook het stadsbestuur is tevreden met de overeenkomst. “Ik ben blij dat we dit kunnen doen, want het voortbestaan van dit familiale landbouwbedrijf zou anders in het gedrang komen”, zegt schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V).