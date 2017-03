De Dames verlaat historisch pand in Lange Nieuwstraat

Antwerpen - De leerlingen van De Dames verhuizen in 2018 naar de Louiza-Marialei. Daar komt een nieuwbouw, vlak naast het OLV-college. Het huidige gebouw in de Lange Nieuwstraat is verkocht, maar wordt weer in ere hersteld.

Het instituut van De Dames is als sinds 1834 gevestigd in de Lange Nieuwstraat, maar vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen de leerlingen schoollopen in de Louiza-Marialei, vlakbij het Stadspark. Daar wordt een nieuwbouw van vier verdiepingen hoog gerealiseerd, goed voor tien klassen met helemaal bovenaan een dakspeelplaats.

Op de locatie waar de nieuwbouw moet komen, staat nu nog een gebouw van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, dat voornamelijk als opslagplaats wordt gebruikt. In de paasvakantie start de afbraak. De nieuwe schoolgebouwen voor De Dames is een bouwproject van de vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen, het overkoepelende schoolbestuur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, ­het Xaveriuscollege en De Dames. Die laatste was al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie, omdat de huidige gebouwen in heel slecht staat verkeren.

Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de Louiza-Marialei Foto: WAS

Subsidiedossier

“De Dames zochten een nieuwe locatie en binnen onze scholengroep zijn we dan op zoek gegaan naar mogelijke plekken”, zegt ­Philippe Van Goethem, algemeen directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege. “Zo zijn ze bij ons gekomen. Het oog viel dan op de Louiza-Marialei. Op dit moment loopt er een subsidiedossier bij de Vlaamse overheid. De nieuwbouw komt dan wel terecht op de campus van het OLV-college, De Dames blijft een autonome school. Maar we zullen wel meer samenwerken. Op 1 september 2018 moeten de leerlingen er terecht kunnen.”

Projectontwikkelaar

Het totale project heeft een kostenplaatje van 4,5 miljoen euro, waarvan 40% zelf gefinancierd wordt. De overige 60% zal Vlaanderen voorzien. De basisschool van De Dames, die in een afzonderlijk pand gelegen is, blijft in de Lange Nieuwstraat. De gebouwen van de middelbare school in de Lange Nieuwstraat zijn verkocht aan projectontwikkelaar Van Wellen Group, die de historische en beschermde elementen van de oude schoolgebouwen in ere zal herstellen.