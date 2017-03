Verlies van Vlaanderens Mooiste zorgt in Brugge voor politieke rel: “Bart De Wever heeft de Ronde niet afgepakt”

Zondag gaat de Ronde van Vlaanderen voor het eerst van start in Antwerpen. In Brugge, waar de rennerskaravaan van Vlaanderens Mooiste traditiegetrouw vertrok, doet het verlies nog steeds veel zeer. Met de Ronde in aantocht gaat de wonde weer even open en ontspint er zich een relletje tussen twee burgemeesterskandidaten Pol Van Den Driessche (N-VA) en Renaat Landuyt (sp.a).

Pol Vanden Driessche Foto: Michel Vanneuville

Voor de komende vijf jaar heeft organisator Flanders Classics (van Wouter Vandenhaute) een contract met Antwerpen. Toch keert Pol Van den Driesche, communicatie-adviseur voor de N-VA en vanuit de oppositie kandidaat-burgemeester in Brugge, zich toch niet tegen zijn baas: “Bart De Wever heeft de Ronde niet afgepakt. Flanders Classics heeft Antwerpen die start aangeboden. Als je als burgemeester neen zegt tegen zo’n wereldevent, zou je wel gek zijn... De Wever verzekerde me dat hij niet zelf gelobbyd heeft.”

Geruchten

De voormalige journalist heeft als uitdager van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) natuurlijk altijd een politieke agenda. Hij suggereert in niet heel subtiele bewoordingen dat Brugge het aan zichzelf te danken heeft dat de Ronde vertrokken is. “Je hoort geruchten daarover. Er zijn mensen die zeggen dat Flanders Classics niet langer tevreden was... Ik mag hopen dat die geruchten niet kloppen. Wat wel zo is, is dat het stadsbestuur te lang gewacht heeft om een nieuw contract te onderhandelen.”

Hoe groot is het verlies van Brugge dan eigenlijk? Van den Driessche heeft het over “tientallen miljoenen televisiekijkers” en “een topweekend voor de horeca”.

Cynisch

Het zit Brugs burgemeester Renaat Landuyt hoog dat Pol Vanden Driessche er partijpolitiek van maakt en zegt dat hij opnieuw het gesprek met Flanders Classics wil aangaan. “De N-VA haalt de koers hier eerst weg en daarna houden ze Ronde als een wortel voor. Dat is cynisch.” Volgens Landuyt stelde organisator Flanders Classics de stad plots voor een voldongen feit. De organisatie had volgens hem een anders parcours in gedachten.