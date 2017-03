De hotels in Antwerpen zijn dit weekend zo goed als volzet, terwijl de kamers tot 20% duurder zijn. Dat is te danken aan de Ronde van Vlaanderen zondag, maar méér nog aan de Ronde voor wielertoeristen zaterdag. Intussen gaat in Brugge de wonde om het verlies van de Ronde weer even open.

Pol Van Den Driessche, communicatie-adviseur voor de N-VA en vanuit de oppositie kandidaat-burgemeester in Brugge, zegt in een interview met Deze Week dat hij in het buitenland zit, maar dat hij anders ...