Fognini verrassend voorbij Nishikori naar halve finales in Miami

Fabio Fognini (ATP 40) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het ATP-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/6.993.450 dollar). De 29-jarige Italiaan haalde het woensdag in zijn kwartfinale erg verrassend van de als tweede geplaatste Japanner Kei Nishikori (ATP 4), vorig jaar nog verliezend finalist op het Miami Open. Na 1 uur en 7 minuten stonden de 6-4 en 6-2 setstanden op het scorebord.

Fognini is dus in uitstekende doen in Miami, hij neemt het van 7 tot en met 9 april met de Italiaanse Davis Cup-ploeg in de kwartfinales van de Wereldgroep in de Spiroudôme in Charleroi op tegen België. Naast Fognini werden Paolo Lorenzi (ATP 37), Andreas Seppi (ATP 80) en Simone Bolelli (ATP 508, ex-nummer 36) geselecteerd bij de Italianen. De Belgen doen het met David Goffin (ATP 12), Steve Darcis (ATP 49), Ruben Bemelmans (ATP 139) en Joris De Loore (ATP 190).

In Miami botst Fognini bij de laatste vier op de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 7) of de Amerikaan Jack Sock (ATP 17). De andere kwartfinales gaan tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 20) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 16) en tussen de Zwitser Roger Federer (ATP 6) en de Tsjech Tomas Berdych (ATP 14).