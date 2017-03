Dit jong Antwerps koppel gaat voor winst in ‘Peking Express’

Negen jaar na het slot op VT4 begint Q2 op 9 april meteen met een dubbelaflevering van Peking Express. De tocht gaat door Zuidoost-Azië. Bij de zes duo’s zit ook een Antwerps koppel.

Peking Express is opnieuw een co-productie met Nederland. Sean­ Dhondt presenteert het programma met Rik Van de Westelaken, voormalig nieuwsanker bij de NOS. De formule is ongewijzigd: zes duo’s, waarvan drie Nederlandse, krijgen 1 euro per dag en moeten al liftend om ter snelst op de eindlocatie geraken. De tocht begint in Viëtnam en gaat over Laos naar de tempels van Angkor in Cambodja.

De jongste deelnemers zijn Steff en Margaux. Zij komt uit ’s Gravenwezel en zit met Limburger Steff op kot in Antwerpen. Ze kennen elkaar pas sinds vorig academiejaar, waar ze taal- en letterkunde studeren. Hun eerste reis samen is goed bevallen. “Handigheid is niet meteen onze sterkste troef, maar ik denk dat onze klungeligheid en jeugdige charme de mensen misschien eens kan doen lachen”, zegt Steff.

Ruim 4.000 mensen schreven zich in. Voor de winnaars wacht een bedrag van 30.000 euro.