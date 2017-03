Aangiftes aan het loket bij politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vanaf 3 april 2017 altijd op afspraak

Geel - Vanaf maandag 3 april verlopen alle aangiftes aan het loket bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op afspraak en dit zowel in het hoofdkantoor als in de wijkkantoren in Laakdal en Meerhout.

Het grote voordeel hiervan is dat de bezoeker niet hoeft te wachten en dat de politie je sneller en beter kan verder helpen. Uiteraard staat de politie 24 uur op 24 klaar om dringende politiehulp te garanderen.

Dringende politiehulp nodig?

Uiteraard is dringende politiehulp 24 uur op 24 gegarandeerd door de interventieploegen. Het hoofdkantoor is telefonisch de klok rond bereikbaar op het nummer 014 56 47 00. Voor hulp kan je ook altijd het algemeen noodnummer 101 bellen. Iemand die dringend politiehulp nodig heeft en aan één van onze kantoren aankomt, kan via een parlofoon een politie-inspecteur spreken. Indien nodig kan die een interventieploeg ter plaatse sturen.

Verdachte zaken?

Jij kent je omgeving het beste. Als er iets is wat jij niet normaal vindt op dat tijdstip in jouw omgeving, dan is dat verdacht.

Als je iets verdachts ziet, bel dan onmiddellijk 014 56 47 00 of het algemeen noodnummer 101. Wacht hier niet mee, maar doe dit onmiddellijk, anders is de kans groot dat de vogel gaan vliegen is. Post dit ook niet op de sociale media-kanalen van de politie, want deze worden niet permanent opgevolgd en dienen niet voor dringende zaken.

Probeer de volgende gegevens door te geven: een goede persoonsbeschrijving en beschrijving van het voertuig (eventueel de nummerplaat), vluchtrichting, …

