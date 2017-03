Organisatiecomité L.A. bundelt krachten met vooraanstaande Amerikaanse sporten

LA 2024, het organisatiecomité van de kandidatuur van Los Angeles voor de Olympische Spelen van 2024, heeft woensdag de steun gekregen van meerdere bestuurders en eigenaars van toonaangevende Amerikaanse sportclubs zoals de LA Lakers en Boston Celtics uit de NBA-basketbalcompetitie. De clubs gaan de stad helpen om de Spelen in 2024 naar de Verenigde Staten te halen.

Jeanie Buss, voorzitster en mede-eigenares van de LA Lakers, Steve Ballmer, eigenaar van de Los Angeles Clippers, en Steve Pagliuca, mede-eigenaar en algemeen directeur van de Boston Celtics, zijn alle drie toegetreden tot de raad van bestuur van het organisatiecomité voor LA 2024.

Het organisatiecomité krijgt niet enkel steun uit de basketbalwereld. Ook de MLB (baseballcompetitie), NHL (ijshockeycompetitie), NFL (American footballcompetitie) en MLS (voetbalcompetitie) hebben sinds woensdag meerdere bestuurders in de raad van bestuur van LA 2024 zitten.

“LA 2024 mag zich gelukkig prijzen dat het meerdere eigenaars en bestuurders van zo veel professionele Amerikaanse sportclubs in zijn raad van bestuur mag verwelkomen. Hun talent en ervaring zal ons helpen om vernieuwende en duurzame Spelen te kunnen organiseren in 2024”, toonde Casey Wasserman, voorzitter van het organisatiecomité voor LA 2024, zich gelukkig met de nieuwe leden in de raad van bestuur.

Los Angeles heeft voor de organisatie van de Spelen in 2024 enkel nog de concurrentie van Parijs, nadat onder andere Rome en Boedapest hun kandidatuur eerder al introkken. De winnaar wordt door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op 13 september bekendgemaakt. Los Angeles organiseerde eerder al de Olympische Spelen van 1932 en 1984.