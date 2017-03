Van Besien: “De Wever heeft op gemeenteraad gelogen over persconferentie”

Brussel / Antwerpen - Groen-politicus Wouter Van Besien hoopt dat Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) “de juiste lessen trekt” uit het ‘verbod’ dat het federale en Antwerpse parket volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hadden uitgevaardigd om een persconferentie te geven na het incident met de verdachte auto op de Antwerpse Meir vorige week. Volgens Van Besien heeft De Wever op de Antwerpse gemeenteraad “gelogen”. “Hij heeft daar gezegd dat de toestemming wel werd gegeven”.

Zowel het federaal parket als het Antwerpse parket hebben burgemeester Bart De Wever en de lokale korpschef Serge Muyters meermaals afgeraden dan wel verboden een persconferentie te geven kort na het incident met het verdacht voertuig op de Meir, zei minister Geens woensdag in de Kamer. Geen van beide instanties gaf voorafgaandelijk toestemming voor de inhoud van de persconferentie.

“Wat mij betreft zijn er twee lessen: werk een veiligheidsbeleid uit in samenwerking met de parketten. Enkel een goede samenwerking met alle veiligheidsdiensten levert maximale resultaten op. En wees eerlijk in wat je zegt. Dat is het minste wat de burgers van hun burgemeester kunnen verwachten”.

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke sluit zich aan bij de kritiek van zijn partijgenoot. “Al bij verschillende gelegenheden vroegen de veiligheidsdiensten de bevolking om vooral niet te communiceren over gebeurtenissen die mogelijk verband hielden met terreur. Dit om paniek te voorkomen of mogelijke acties niet te ondermijnen. De burgemeester van Antwerpen lapt dergelijke vragen aan zijn laars, omwille van politieke profilering. Dit is absoluut geen goed bestuur. Dit gebrek aan respect voor de veiligheidsdiensten en het justitie-apparaat is nefast voor het vertrouwen in justitie en politie.”.