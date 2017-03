Schilde - De moeder van de overleden Didier Bartholomeus uit Schilde start een campagne ‘Verantwoord uitgaan’ op.

Haar zoon werd vorig jaar in september dood teruggevonden in het Dokske in Merksem na een avond uit in discotheek The Villa. Een illegale taxi had hem daar afgezet. Zijn moeder wil nu langs scholen trekken en jongeren waarschuwen.

De campagne wordt naar haar zoon vernoemd, weet atv. Ze krijgt daarvoor de steun van de gemeente Schilde en de stad Antwerpen.

Foto: rr

Foto: rr

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency