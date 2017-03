Stiekem gedrag op 'Temptation Island': "Niet gemakkelijk om hier seks te hebben”

In de laatste aflevering voor de hereniging van wat ooit vier koppels waren, is er nog de dreamdate op 'Temptation Island'. Een dag en een nacht in een luxesuite waar de deelnemers verblijven met hun grootste 'temptation'. En waar ze denken veilig te zijn voor de camera's.

Opgelet, spoiler alert. Lees niet verder als je deze aflevering van 'Temptation Island' nog wil bekijken.

Dag tien op ‘Temptation Island’ en de vrouwen worden wakker met een kater. Hun wraakoefening met veel alcohol heeft hen allemaal doen zondigen. Lisa en Giuseppe geraakten in een innige tongworsteling en ook Jolien en Karim verkenden elkaars amandelen. Rosanna belandde in bed met Alex en Lize en Ken bezegelden hun prille relatie tussen de lakens. Letterlijk, want de camera keek mee.

De volgende ochtend is er dan ook eentje met gemengde gevoelens: Lisa en Lize beschouwen hun relatie als voorbij en hebben geen spijt. Maar Rosanna en Jolien hopen wel nog op een hereniging met hun lief aan het finale kampvuur. “Mijn emoties zijn in de war, ik voel me kut”, zegt Rosanna. “Ik hoop dat Niels het me kan vergeven, want ik wil hem wel vergeven”. Dat klinkt al heel anders dan de “ik ben er klaar mee” voor ze zelf in de fout ging.

Toch neemt Rosanna Alex mee op dreamdate, om te bewijzen dat ze zich wel kan gedragen in zijn gezelschap. Jolien neemt Karim mee om dezelfde reden, Lisa gaat met Giuseppe en Lize gaat met Ken. Bij de mannen zorgt Niels voor de verrassing: hij wilde eerst de brave Bo meenemen om elke ‘temptation’ uit te sluiten, maar koos uiteindelijk toch voor Parastoo. Haar vreugdegillen moet u er zelf bij denken. Jefferson gaat zoals verwacht met zijn Natasja, Merijn met Pommeline en Herbert met Saartje.

De dreamdates verlopen volgens het bekende recept: luxueuze suites, veel minder alcohol dan op het eiland en veel gepieker over de nakende hereniging met de wederhelften. Behalve dan bij Lize en Ken, die hun ‘honeymoon’ tot in de grootste clichés beleven met een serenade aan het kampvuur en rozenblaadjes op het bed. De vrouwelijke verleidsters blijken niet bestand tegen de romantische setting: Parastoo roept haar gevoelens voor Niels uit, Saartje geeft toe dat ze Herbert best graag ziet en Pommeline barst opnieuw in tranen uit omdat ze zo verward is door haar verliefdheid op Merijn. “Ik zou mijn leven met hem willen delen”, snikt ze.

Het is pas wanneer de lichten uitgaan, dat het spannend wordt. Niet voor de camera, want iedereen gedraagt zich netjes zolang ze gefilmd worden. Maar het is wanneer de camera’s niet draaien en er enkel nog geluidstapes draaien, dat er plots anders gedaan wordt. We horen sneaky Lisa zeggen “het is dubbel, want ik wil het wel” en we zien wazige beelden van Niels en Parastoo, innig op de zetel, terwijl ze 'film kijken' in de meest eufemistische betekenis van het woord. Ook Jolien en Karim 'kijken film': Jolien ontkent staalhard dat er opnieuw gekust is, maar op de geluidstape horen we gesmak dat het geen naam heeft. Jefferson en Natasja, die sliepen in een kleine kajuit. “Niet gemakkelijk om hier seks te hebben”, horen we fluisteren, en iets over siliconen.

Waar hangen die camera’s toch als ze nodig zijn?