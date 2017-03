Gilbert slaat zijn slag in de Moeren en diept voorsprong uit, Kristoff wint tweede etappe

Ook in de tweede etappe van de Driedaagse van De Panne-Koksijde speelde Philippe Gilbert een hoofdrol. De Belgisch kampioen en leider in deze Driedaagse liet zich niet verrassen toen er waaiers getrokken werden in de Moeren en sloeg zo Luke Durbridge helemaal uit de strijd om de eindzege. Alexander Kristoff sprintte naar de zege in Koksijde.

Na de machtsontplooiing van Philippe Gilbert in de eerste rit van De Panne naar Zottegem, ging het in deze tweede etappe weer richting de Belgische kust. De renners reden van Zottegem naar Koksijde, goed voor een rit van 211,1 kilometer. Onderweg lagen vijf beklimmingen de renners op te wachten die elkaar in sneltempo opvolgden: de Monteberg, de Kemmelberg, de Rodeberg, de Vidaigneberg en de Sulferberg.

Tien renners kozen na iets meer dan 50 kilometer het hazenpad en vormden zo de vlucht van de dag. Daarbij waren de landgenoten met vier stuks goed vertegenwoordigd: Lawrence Naesen (WB - Veranclassic), Stef Van Zummeren (Veranda’s Willems), Piet Allegaert (Sport Vlaanderen) en Robby Cobbaert (Cibel) kregen maximaal vijf minuten voorgift van het peloton.

Wind in de Moeren

In de Moeren brak de koers echter helemaal open. Terwijl de vluchters al veel van hun voorsprong zagen slinken, zorgde de strakke wind er al snel voor dat het verhaal van de kopgroep snel over was. Dankzij beukwerk van onder meer een indrukwekkende Tim Declercq (Quick Step) naderde het peloton tot op een minuut met nog 60 kilometer te rijden.

Leider Philippe Gilbert zat intussen alert voorin in het jagende peloton. Toen het peloton in waaiers uiteenviel, zat Gilbert dan ook slim in de eerste groep. Luke Durbridge had de slag gemist, de Australiër en eerste achtervolger van leider Gilbert moest stevig in de achtervolging voor de rest van de middag. Terwijl de groep-Gilbert de vluchters inrekende op 43 kilometer van de finish, moest het groepje-Durbridge al 12 seconden prijsgeven.

Het plannetje van Quick Step bleek alweer perfect te werken, maar liefst vier Quick Step-renners zaten in de kopgroep: naast Gilbert reden ook Kittel, Richeze en Sabatini voorin mee. Bij de eerste rush aan aankomstplaats Koksijde pakte Gilbert de drie boniseconden, bij afwezigheid van Durbridge bleek de Oostenrijker Matthias Brändle (Trek) de grootste concurrent van Gilbert, de vierde in de stand was wél mee in de kopgroep en pakte ook een boniseconde, net na Chavanel.

Ook in de tweede rush toonde leider Gilbert zich de sterkste. Hij sprintte zich nogmaals drie seconden rijker, Matthias Brändle moest zich opnieuw tevredenstellen met de derde plek, na Pim Ligthart (Roompot). Bij de doorkomst aan de meet volgde het groepje van Luke Durbridge al op 1’44”, de Australiër kon zijn conclusies dus al trekken.

Matthias Brändle probeerde op de verrassing te spelen met een late uitval op twee kilometer van de streep, maar Gilbert reageerde perfect en haalde de Oostenrijker samen met Ligthart terug. Sprinten voor de zege dus met de grote groep. Alexander Kristoff haalde zijn gram en won in Koksijde. Edward Theuns reed een ijzersterke sprint en eindigde op de tweede plaats. De groep-Durbridge finishte uiteindelijk op 2’40” van winnaar Kristoff en leider Gilbert.

Donderdag staat op de slotdag van de 41e editie een tweeluik op het programma. ‘s Voormiddags is er een korte rit in lijn van 118,5 kilometer, gevolgd door een individuele tijdrit van 14,2 kilometer. Nadien kennen we dan de opvolger van de Nederlander Lieuwe Westra. Philippe Gilbert deed alvast een schitterende zaak vandaag en lijkt op weg naar de eindzege.

Uitslag:

1. Alexander Kristoff (Katusha)

2. Edward Theuns (Trek)

3. Marcel Kittel (Quick Step-Floors)

4. Pascal Ackermann (Bora)

5. Andrea Guardini (UAE)

6. Maxime Vantomme (WB Veranclassic Aquaprotect)

7. Adrien Petit (Direct Energie)

8. Coen Vermeltfoort (Roompot)

9. Pierre-Luc Perichon (Fortuneo)

10. Conor Dunne (Aqua Blue Sport)