Man die over Meir scheurde gaat in beroep tegen aanhouding

Antwerpen - Mohamed R., de man die donderdag aan hoge snelheid over de Antwerpse Meir reed, gaat in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding.

Mohamed R. werd donderdag aan de Sint-Michielskaai ingerekend door het Snelle Respons Team, nadat hij tegen hoge snelheid over de Meir was gereden. Toen de speurders zijn kofferbak openden, troffen ze een gedemonteerde riotgun, twee grote ninja-dolken, een jerrycan met wat benzine en een jas van het Belgische leger aan.

Omdat de veiligheidsdiensten een dag na de aanslag in Londen vreesden dat Mohamed R. terroristische plannen had, werd de bewaking in de stad verhoogd en nam het federaal parket het onderzoek over.

Mohamed R. werd een dag later aangehouden voor poging tot moord en slagen en verwondingen in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving.

Zijn aanhouding werd dinsdag door de raadkamer met een maand verlengd. Tegen die beslissing gaat hij nu in beroep.