Winkels in centrum van Amsterdam voortaan 24 op 24 uur open?

De winkels in de belangrijkste Amsterdamse winkelstraten krijgen vanaf 1 juli de toestemming om de klok rond open te zijn. Het gaat om een proefproject dat twee jaar zal lopen. Goed nieuws voor wie een shoppingtripje naar de Nederlandse hoofdstad plant dus.

Vanaf 1 juli kun je 24 op 24 uur terecht in de winkels in onder meer de Kalverstraat, de Nieuwendijk en de Leidsestraat. In die belangrijke winkelstraten gaat vanaf dan een proefproject van start dat twee jaar zal lopen. De overige winkels die niet in de straten liggen, blijven gesloten tussen 22 en 6 uur.

Het is de bedoeling dat de ondernemers daarmee hun inkomsten zullen kunnen opkrikken, maar de uiteenlopende meningen over het project verdelen de stad in twee kampen. Critici vrezen dat er veel overlast zal bijkomen in het nu al drukke centrum. Pauline Buurma, straatmanager van de Kalverstraat, denkt daarentegen dat het niet zo'n vaart zal lopen. "Wij hebben een winkelaanbod dat is gericht op shoppen voor jonge vrouwen. Het is goed voor de spreiding en voor de sociale veiligheid als winkels langer openblijven", zegt ze aan NU.nl.