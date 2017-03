VIDEO. Lange tijd 'onvergunde' achtbaan toch ingereden in Plopsaland

De Panne - In Plopsaland De Panne is het nieuwe Heidiland officieel voorgesteld. Nochtans hing de uitbreiding van de nieuwe themazone lange tijd aan een zijden draad door vergunningsproblemen. Maar nu die achter de rug zijn, kon ook de nieuwe achtbaan Heidi The Ride ingereden worden.

Na Maya de Bij en Wickie de Viking heeft nu ook Heidi een eigen themazone in het pretpark. Het is de bedoeling dat je er ondergedompeld wordt in de sfeer van een Zwitsers bergdorp en bij wijze van spreken de koebellen hoort luiden. Heidiland biedt onder meer een authentieke draaimolen met uit hout gesneden boerderijdieren voor de allerkleinsten, een halte van de Plopsa Express, een restaurant, winkel, gamefaciliteiten en Heidi the Ride, een indrukwekkende hout achtbaan. Plopsa Group investeerde 7,5 miljoen euro in de nieuwe zone, die op 2 april opent voor het grote publiek.

Hotel en vakantiepark

Nochtans was er pas enkele weken zekerheid dat Heidiland effectief de deuren mocht openen. Op 18 juli van vorig jaar liep immers de vorige vergunning af. Die werd destijds nog door het vroegere Melipark aangevraagd. Om een nieuwe milieuvergunning voor het park te krijgen, diende Plopsaland een project-MER op te maken. Het bureau dat daarvoor van de directie van Plopsaland de opdracht kreeg, kon zijn dossier echter niet op tijd afronden waardoor de aanvraag van een milieuvergunning pas in september bij de provincie ingediend kon worden. Half december verleende de deputatie uiteindelijk toch een vergunning, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo mocht Heidi the Ride pas opengaan als er bepaalde garanties gegeven konden worden op vlak van onder meer geluid.

Die garanties kwamen er midden deze maand en hebben onder meer tot gevolg dat de wachtrij voor de attractie om 18.30 uur moet afgesloten worden, ook als het pretpark langer open is dan 19 uur.

Inmiddels investeert Plopsa verder in Plopsa De Panne. Zo zijn de plannen voor een eigen hotel en vakantiepark in de afrondende fase.