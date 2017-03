Havenkoepel: “Loodsen zijn de toekomst van Antwerpen op het spel aan het zetten”

Antwerpen - Alfaport, de koepel van bedrijven in de Antwerpse haven, is niet te spreken over de vertraging die schepen oplopen door loodsenacties van VSOA en ACOD, ook kort na een actie van de Beroepsvereniging van Loodsen. Men vraagt zich of er geen sprake is van misbruik van de machtspositie. Minstens één schip zou al zijn afgeleid naar Rotterdam.

Algemeen directeur Stephan Vanfraechem stelt zich vooreerst vragen bij de term ‘stiptheidsacties’: “Die associeer ik met korte vertragingen, maar nu zien we er tot 24 uur”. Hij wijst op extra kosten, onder meer door tevergeefs bestelde ploegen havenarbeiders. Volgens hem werd al één schip, van rederij MSC, afgeleid naar Rotterdam, wat evenzeer voor extra vertraging en transportkosten zorgt.

“Op slechte manier op de radar”

“Dat ene schip kan worden gevolgd door vele anderen of zelfs door structurele beslissingen van rederijen die Antwerpen onbetrouwbaar vinden. Dan zijn we helemaal ver van huis”, vervolgt hij. “We zouden bezig moeten zijn over de toekomst van Antwerpen, maar we zijn bezig die op het spel te zetten. In de hoofdkwartieren van rederijen staat Antwerpen echt op de radar, op een slechte manier.”

“We beginnen stilaan de indruk te krijgen dat men hier misbruik begint te maken van een monopoliepositie. Het lijkt er sterk op dat men zeer goed weet dat men die kritische positie heeft. Ik vrees dat dat kwalijke gevolgen kan beginnen hebben, die ook voor de bonden niet voordelig zijn.”

Over de onenigheid tussen de loodsen onderling en de werkgever, de Vlaamse overheid, wil Alfaport geen uitspraken doen. “Wij zijn klant. We gaan geen uitspraken doen over de relatie werkgever-werknemer.”

De acties duren wellicht minstens tot vrijdag. Dan is overleg gepland tussen minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de vakorganisaties.