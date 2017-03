Andrea Bocelli komt naar Sportpaleis

Andrea Bocelli komt voor het eerst in tien jaar tijd voor een concert naar België. Op zaterdag 20 januari staat de Italiaanse tenor in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets zijn vanaf vrijdag beschikbaar.

Vorige maand heeft Andrea Bocelli zijn meest succesvolle album ‘Romanza’ na 20 jaar opnieuw uitgebracht in een speciale editie. Wereldwijd zijn hier 17 miljoen exemplaren van verkocht, sinds de eerste editie in 1996. Zijn laatste studio-album ‘Cinema’, dat afgelopen voorjaar verscheen, is dan weer genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Best Traditional Pop Vocal Album.

Op 20 januari zal Bocelli de songs van zijn succesvolle albums en zijn klassieke repertoire zingen.

Tickets voor het concert in het Sportpaleis zijn vanaf vrijdag 31 maart om 12 uur te koop via www.gracialive.be, www.teleticketservice.com of via 070 345 345 (€ 0,30/min)