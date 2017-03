Modellen doen boekje open over erbarmelijke werkomstandigheden

De website Models.com wou eens uit de mond van de modellen zelf horen hoe het er in de industrie aan toegaat en stelde hen daarom één simpele vraag: Hoe wil jij, als model, behandeld worden? Enkele van de antwoorden waren ontluisterd en leggen de schaduwzijde van de modewereld bloot.

De bal ging aan het rollen toen castingdirecteur James Scully een boekje opendeed over de wantoestanden waarmee modellen af te rekenen krijgen en ondertussen is er al heel wat over gezegd en geschreven. Bij de Daily Mail gingen ze op zoek naar verhalen van modellen en bij vakwebsite Models.com wilden ze ook wel eens hun oor te luister leggen bij de modellen zelf. Daarom vroegen ze hen de simpele vraag hoe ze zelf als model behandeld zouden willen worden.

De antwoorden van heel wat modellen bleken ontluisterend te zijn en gebeurden daarom vaak anoniem. Zo vertelt een model dat ze eens 17 uur moest wachten op een casting. Voor veel modellen zijn slechte werkomstandigheden blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. "Ik moest eens 90 minuten in een statische pose blijven staan op de catwalk. Naar het einde toe moest ik wel van het podium gaan omdat ik ging flauwvallen en naast mij al een meisje aan het overgeven was. De castingdirecteur stuurde me gewoon terug de catwalk op met de mededeling dat ik anders niet betaald zou worden. Uiteindelijk werd ik tout court niet betaald", klinkt het in een andere anonieme getuigenis.

Walgelijk gevoel

"Jammer genoeg denken heel wat klanten dat we inwisselbare poppen zijn", zegt nog een andere anonieme bron. In sommige gevallen is er zelfs sprake van aanranding, meent Fernanda Ly die onder andere voor Louis Vuitton werkte en wel openlijk wou getuigen. "Ik was eens op een fotoshoot voor een lookbook en de stylist die me met mijn jurk moest helpen, maakte van elke gelegenheid gebruik om aan mijn lichaam te zitten. Ontelbare keren heb ik me al moeten omkleden in ongewenste, publieke situaties, en zelfs nu nog kan ik me het walgelijke gevoel van die handen van die man over mijn lijf zo voor de geest halen."