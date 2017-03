Slachtoffer van explosie Sint-Agatha-Berchem is overleden

De brand in Sint-Agatha-Berchem was hevig. Foto: if

De man die zaterdagochtend zwaargewond was geraakt bij de explosie in Sint-Agatha-Berchem, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het Brusselse parket. De 76-jarige J.V. was één van de bewoners van het gebouw, waar hij een flat huurde.

De explosie in de Groot-Bijgaardenstraat in Sint-Agatha-Berchem deed zich zaterdag omstreeks 07.30 uur voor, op de eerste verdieping van een gebouw met drie verdiepingen, en werd gevolgd door een hevige brand. De Brusselse brandweer kon die echter snel blussen.

J.V., die op de eerste verdieping aanwezig was, raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek, waar hij dus dinsdag aan zijn verwondingen overleed.

Bij de bluswerken raakte ook een brandweerman lichtgewond. De precieze oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Vermoedelijk lag een gaslek aan de basis, maar het definitieve verslag van de branddeskundige is nog niet klaar.