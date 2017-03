Amerika schroeft internetprivacy terug

Amerikaanse internetproviders zullen dan toch niet de toestemming van de gebruikers moeten vragen om de persoonlijke data van hun klanten te delen met bedrijven of andere instanties. Dat heeft het Huis van Afgevaardigden dinsdag goedgekeurd. Met die beslissing wordt een wet uit het Obama-tijdperk, die op het einde van dit jaar in werking zou treden, teruggedraaid.

Het terugschroeven van de internetprivacy moet de concurrentie op de internetmarkt aanzwengelen. Het voorstel kon dan ook rekenen op de steun van Amerikaanse internetreuzen als Verizon, AT&T en Comcast. Zij lieten de voorbije maanden al verschillende keren verstaan de tekst "oneerlijk" te vinden, omdat internetproviders zich daardoor aan veel strengere privacyregels zouden moeten houden dan bedrijven als Google of Facebook.

De strengere privacywetgeving werd in de laatste dagen van de termijn van oud-president Barack Obama nog door het Congres gejaagd en zou op het einde van dit jaar in werking treden. De tekst schreef voor dat internetproviders de "duidelijke toestemming" van klanten nodig hebben voor ze persoonlijke data zoals geolocatie, informatie over gezondheid, geldzaken en kinderen, of browsergeschiedenis, met derden kunnen delen, voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Bovendien moesten de aanbieders hun klanten ook de mogelijkheid bieden om hun veto te stellen voor het delen van minder gevoelige informatie, zoals het e-mailadres.

Die strengere regels komen er nu dus niet. Verwacht wordt dat president Donald Trump de beslissing van het Huis in de komende dagen ondertekent.

De beslissing leidt nu al tot een storm van protest bij privacy-activisten in de VS. Verschillende organisaties, zoals ‘Fight for the Future’ en ‘Free Press’ lieten al weten het hierbij niet te zullen laten.