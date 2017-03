Politie treft plantage aan in paardenstal achter woning

Arendonk - In een paardenstal achter een woning aan de Roobeek in Arendonk heeft de politie woensdagvoormiddag een cannabisplantage aangetroffen. Er stonden ongeveer 130 planten. De bewoners zouden meegenomen zijn voor verhoor.

De speurders van de politie Kempen Noord-Oost trokken woensdag rond 9u naar een woning aan de Roobeek in Arendonk. Omdat ze niet meteen toegang kregen tot de paardenstal in een achterliggende weide, werd de brandweer opgeroepen.

De pompiers maakten een gat in het pand. Binnen troffen de agenten een cannabisplantage aan. De stal was in het najaar opgetrokken. Paarden hadden de buren evenwel nooit gezien op het domein. “Dat er nu een plantage is aangetroffen, verrast ons niet”, zeggen ze.